Zimmern Bedenken der Nachbarn vom Tisch

Zimmern o. R. (kw). Gegen den geplanten Bau eines Wohn- und Geschäftshauses in der Zimmerner Dorfmitte gab es laut Bürgermeisterin Carmen Merz Nachbareinwendungen. Diese hätten in einem gemeinsamen Gespräch mit dem Investor, dessen Architekten und der Verwaltung im Dezember ausgeräumt werden können. Davon berichtete die Bürgermeisterin in der jüngsten Gemeinderatssitzung. "Im gegenseitigen Einvernehmen haben wir gute Lösungen gefunden", verkündete sie am Ratstisch.