Zimmern Auf paradiesischen Pfaden unterwegs

"Das neue Wegekonzept erfreut mich, da der ausgewiesene Paradiesweg eine Lücke in die östliche Richtung schließt und an die Wanderwege in westlicher Richtung, also nach Flözlingen und Stetten, genauso anknüpft, wie an den Fernwanderweg Rottweil-Lahr", so Sigrist. Er bot an, von Seiten des Verkehrsvereins die Patenschaft für den Weg zu übernehmen. Das Wanderparadies, welches vom Landkreis Rottweil und vom Schwarzwald-Baar-Kreis betreut wird, erschließt die attraktivsten Landstriche zwischen Schwarzwald und Schwäbischer Alb.