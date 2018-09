Zimmern Auch für kleine Unternehmer da

Zimmern o. R. (kw). Der Nachfolger von Christian Drievers saß für kurze Zeit am Ratstisch, um sich der Öffentlichkeit vorzustellen. Der 25-Jährige tritt am 1. Oktober seine neue Stelle im Zimmerner Rathaus an. Er hatte sich in einem breiten Bewerberfeld durchgesetzt.

Bestandspflege wichtig

Gutekunst absolvierte zuletzt in Mannheim und Stuttgart den Studiengang "BWL-Wirtschaftsförderung". Bis Ende September sei er noch bei der Stadt Stuttgart angestellt, berichtete der ursprüngliche Bankwirt aus Horb-Altheim. Als einen Schwerpunkt nannte er die Bestandspflege, nachdem ein großer Teil der ursprünglichen Flächen schon verkauft worden oder reserviert seien. Er denke dabei unter anderem an gemeinsame Schulungsmaßnahmen. Der neue Wirtschaftsförderer versprach: "Ich will Anlaufstelle für alle Unternehmer, auch für die kleinen sein". Die vorhandene Struktur in Zimmern mit recht unterschiedlich großen Firmen habe ihn gereizt, bekannte der Hobbyblasmusiker. Aufgrund der geplanten Erweiterung sei natürlich auch Vermarktungsstrategie ein Thema.