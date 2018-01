"Gemeinsam gegen Kinderarbeit - in Indien und weltweit" so lautet das Motto der 60. Aktion Dreikönigssingen in diesem Jahr. Mit dem Kreidezeichen "20*C+M+B+18" bringen die Mädchen und Jungen der KJG Zimmern in den Gewändern der Heiligen Drei Könige Segen zu den Menschen und sammeln für notleidende Kinder. Die Sternsinger-Aktion wird vom Kindermissionswerk "Die Sternsinger" und vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) getragen. Das diesjährige Motto soll aufzeigen, dass trotz der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen, Kinder weltweit ausgenutzt und missbraucht werden. Dank des Engagements der Kinder und Jugendlichen aus der KJG Zimmern werden am Dreikönigstag am Samstag auch wieder elf Sternsingergruppen bei Wind und Wetter in Gewändern, Kronen und mit Stern in Zimmern unterwegs sein. Dabei spüren sie, wie sie mit ihrem Singen den Menschen in den Häusern Freude bringen. Fragen und Wünsche zur Sternsinger-Aktion beantworten das katholische Pfarramt oder Herbert Müller. Foto: Kirchengemeinde