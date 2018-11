Zimmern Auch Chemie muss stimmen

Zimmern (kw). Auch Tagesmütter seien eine wichtige Säule in der Kinderbetreuung, betonte Bürgermeisterin Carmen Merz in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats und räumte gleichzeitig ein: "In Zimmern ist dies noch nicht so verfolgt worden."

Wahrscheinlich deshalb hatte die Verwaltung mit der Vorsitzenden Anneliese Bendigkeit und Katja Gaus zwei Mitarbeiterinnen des Tagesmütter- und Elternvereins Landkreis Rottweil an den Ratstisch zum Thema "Kinderbetreuung in der Gemeinde Zimmern" eingeladen.

Die beiden stellten den Verein, das Aufgabenfeld sowie Einzelheiten zur Qualifikation der Tageseltern vor. "Wir sind keine Konkurrenz der Kindergärten, sondern wir sind eine Ergänzung", versicherte Bendigkeit. Die Kindertagespflege sei eine gesetzlich anerkannte, familiennahe und flexible Betreuungsform und "nicht mehr wegzudenken". Die Vermittlung von qualifizierten Tagespflegepersonen erfolge durch die Mitarbeiterinnen des Jugend- und Versorgungsamtes oder durch den Tagesmütter- und Elternverein Landkreis Rottweil. 500 Tagesmütter seien derzeit in ihrem Bereich im Einsatz. Und: "Die Nachfrage nach Tageseltern ist sehr groß", so Bendigkeit. Sie verwies auf die gute Ausbildung der Tagesmütter. Dies erläuterte Diplomsozialpädagogin Katja Gaus. Sie sei beim Verein die Ansprechpartnerin für Ausbildung und Vermittlung, erklärte sie.