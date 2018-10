Zimmern Allerlei Tricks von Tante Trix erfahren

Die Kinder- und Jugendbuchautorin Judith Le Huray machte Station in Stetten und erfreute mit ihrer Lesung aus dem Buch "Tricks von Tante Trix" die Kinder. Dabei schlüpfte sie in deren Rolle und verkleidete sich vor den Augen der Schüler in die lustige Kinderbuchfigur.

Begeistert verfolgten die Grundschüler die Geschichte von Pauls besonderer Tante, die tolle Tricks drauf hatte und Dinge machte, die Paul sonst nie durfte – wie auf dem Sofa hüpfen. Sie verstand es auf unterhaltsame Weise, die Kinder in ihren Bann zu ziehen, und ihre Fragen wurden eifrig beantwortetet.

Mit einem leicht zu erlernenden Bewegungslied endete dann die Lesung von Tante Trix. Unter tosendem Beifall verabschiedete sich die Autorin, wobei jedes Kind noch ein Autogramm mit nach Hause nehmen durfte.