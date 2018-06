Zimmern Abbrucharbeiten gehen voran

In den nächsten beiden Monaten wird dem markanten Gebäude im Zimmerner Randbereich der Garaus gemacht. "Wir wollen im September mit den Bauarbeiten starten", erklärt Ralf Denkinger vom gleichnamigen Bauunternehmen aus Jungingen. Im Dezember des vergangen Jahres hat der Gemeinderat dem Baugesuch das Einvernehmen erteilt. Zwei unterschiedlich große Baukörper sind vorgesehen. Im größeren und längeren zweistöckigen Gebäude ist ein Hotel mit 29 Zimmern untergebracht. Genauer gesagt, handelt es sich um ein Motel. Motels sind Beherbergungsstätten für Reisende mit einem Auto. Oft stehen diese in der Nähe zur Autobahn.

Im Gegensatz zu einem Hotel sind die Zimmer im Motel oft direkt von außen ohne Zugangskontrolle an einer Rezeption erreichbar. Gebucht wird in der Regel über das Internet. Die Zimmer in diesen Beherbergungseinrichtungen sind eher einfach und übersichtlich eingerichtet. Das Motel kommt mit weniger Personal als ein Hotel aus. Dafür ist es auch preisgünstiger. Dass in Zimmern und speziell für das Inkom-Gewebegebiet ein großer Bedarf an Übernachtungsmöglichkeiten besteht, wurde von den Gemeinderatsmitgliedern bestätigt. Das Gremium begrüßte deshalb auch das Vorhaben.

Die Firma Bauprojektbau Denkinger GmbH betreibt das Motel selbst, so die Aussage des Geschäftsführers im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Die Flächen im Untergeschoss (Bio-Lebensmittelmarkt mit 625 Quadratmetern Verkaufsfläche) werden verpachtet. Dies gilt auch für das Cafe/Bistro im kleineren Gebäude.