Zimmern 670 000 Euro fließen in die Rücklage

Zimmern o.R. (kw). Zimmerns Kämmerer Martin Weiss arbeitet schon intensiv an der Jahresrechnung 2017. Diese fällt besser als erwartet aus. Angesichts der großen Vorhaben der nächsten Jahre (Drei Feld Sporthalle/ neuer Kindergarten) benötigt die Gemeinde auch dringend solche Ergebnisse.

Weiss kündigte für das Jahr 2017 eine voraussichtliche Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt in Höhe von 2,3 Millionen Euro an. Am 28. November 2017 hatte das Gremium einem Nachtragshaushalt 2017 zugestimmt. Dieser wies eine Zuführungsrate von 2,05 Millionen Euro aus. Nach den neuen Zahlen kann die Gemeinde die Allgemeine Rücklage mit 670 000 Euro auffüllen. Im Nachtragshaushaltsplan waren lediglich 368 000 Euro eingeplant.

In der jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat vorab vor der förmlichen Feststellung der Jahresrechnung die Übertragung der von der Verwaltung gebildeten Haushaltsausgaben – und Einnahmenreste aus dem Jahr 2016 gebilligt. Das für die Erschließung des Baugebiets "Zimmern – Ost III" gebildete Sonderkonto wird laut Weiss 2018 aufgelöst. Dann fließt der Überschuss aus den Grundstückserlösen an den Haushalt.