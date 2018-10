Zimmern 547 Liter Apfelsaft hergestellt

Mit Eifer machten sich die Schüler, bewaffnet mit Schüttelstangen, Eimern und Säcken, an die Arbeit. Schon bald merkten die Schüler, dass sowohl beim Schütteln der Bäume als auch beim Befüllen und Wegtragen der Säcke Teamwork gefragt war. Nach nur drei Stunden waren 21 Säcke gefüllt.

Zufrieden kehrten die Schüler zur Schule zurück, wo sie mit selbst gebackenen Pizzen belohnt wurden. Für die Fahrt zur Mosterei mussten vier Schüler ausgelost werden, da alle helfen wollten – und diese vier hatten alle Hände voll zu tun. Unter der Anleitung der Familie Grimm in Villingendorf wurden die Schüler in ihre Arbeit eingewiesen, und nach zwei Stunden war die Arbeit vollbracht. Im Vorfeld war spekuliert worden, wieviel Liter Saft die Äpfel abwerfen würden, aber niemand hätte im Traum daran gedacht, dass bei der Aktion 547 Liter Apfelsaft herauskommen würden. Das Ergebnis machte die Schüler stolz, und nun geht es an die Vermarktung des Safts.