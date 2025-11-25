Zimmerer aus Furtwangen räumt ab: Talent aus Holz geschnitzt

Der 19-jährige Jungzimmerer Urs-Uwe Tolksdorf zeigte sein Können bei der deutschen Meisterschaft der Bauberufe und gewann die Bronzemedaille. Doch seine Ziele sind weitaus größer.
Während eines Praktikums beim Bauunternehmen Hermann in Furtwangen hat Urs-Uwe Tolksdorf den Beruf Zimmerer für sich entdeckt. „Die Abwechslung und dass man am Ende des Tages sieht, was man geschafft hat“ begeistern ihn an seiner Arbeit. Der 19-Jährige hat dieses Jahr seine Ausbildung erfolgreich abschließen können. „Handwerklich war ich schon immer geschickt“, so Tolksdorf. Zuhause habe er schon früher gewerkelt und seine Freude am Handwerk gefunden.