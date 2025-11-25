Zimmerer aus Furtwangen räumt ab: Talent aus Holz geschnitzt

Der 19-jährige Jungzimmerer Urs-Uwe Tolksdorf zeigte sein Können bei der deutschen Meisterschaft der Bauberufe und gewann die Bronzemedaille. Doch seine Ziele sind weitaus größer.

Während eines Praktikums beim Bauunternehmen Hermann in Furtwangen hat Urs-Uwe Tolksdorf den Beruf Zimmerer für sich entdeckt. „Die Abwechslung und dass man am Ende des Tages sieht, was man geschafft hat“ begeistern ihn an seiner Arbeit. Der 19-Jährige hat dieses Jahr seine Ausbildung erfolgreich abschließen können. „Handwerklich war ich schon immer geschickt“, so Tolksdorf. Zuhause habe er schon früher gewerkelt und seine Freude am Handwerk gefunden.

So ist die Arbeit als Zimmerer nicht nur eine Berufung für ihn, sondern vielmehr eine Leidenschaft. Mit dem Abschluss seiner Lehre hat er sich für den ersten Wettbewerb, den Kammerwettbewerb, qualifiziert, dort treten die Bestplatzierten der Gesellenprüfung aus den jeweiligen Handwerkskammern gegeneinander an. Mit Erfolg: den ersten Platz konnte er belegen und hat sich durch den Sieg für den Landeswettbewerb qualifiziert, den er ebenfalls gewinnen konnte.

Dritter Platz bei der deutschen Meisterschaft

Somit war die Tür zur deutschen Meisterschaft geöffnet, in der er mit den Besten Handwerkern seines Fachs konkurrierte. Über drei Tage verteilt traten die Teilnehmer Anfang November in Feuchtwangen an. An jedem der drei Wettkampftagen hatten die Jungzimmerer acht Stunden Zeit, ein Dachstuhlmodell anzufertigen. Dabei werden besondere Techniken gefragt. Wer gewinnt, wird von einer Jury entschieden, die das Gesamtmodell und die Vorlageskizzen der Teilnehmer bewertet.

Ein Dachstuhlmodell anzufertigen fordert sorgfältiges Arbeiten und handwerkliches Geschick. Foto: Raphael Sickinger

Hinter der Vorbereitung auf den Wettbewerb stecke viel Zeit und Aufwand. Der Betrieb Hermann stelle ihm genügend Zeit zum Üben zur Verfügung, dankt Tolksdorf. Auf der Arbeit konnte er Modelle nachbauen und von seinem Arbeitskollegen, Florian Dorer, den einen oder anderen Tipp eines ehemaligen deutschen Meisters abholen. „Er zeigte mir, auf was die Jury achtet.“ Auch sein Ausbildungsmeister in Donaueschingen, Matthias Kunkel, habe ihm unter die Arme gegriffen. Seine Familie unterstützte ihn vor Ort bei der Meisterschaft, am Ende konnte sich Tolksdorf den dritten Platz „erzimmern“. Allerdings ist er selbstkritisch mit seiner Leistung.

„Am finalen Tag wurde ich nervös, als die Zeit etwas knapp wurde“, berichtet Tolksdorf, der sich über ein paar Leichtsinnsfehler, die sich eingeschlichen haben, ärgert. Er habe sich selbst etwas Druck gemacht, da er die Goldmedaille gerne gewonnen hätte. Dennoch kann der Jungzimmerer zufrieden sein, er belegt deutschlandweit den dritten Platz in seinem Gewerk. Hinzu werden seine Auszeichnungen einen besonderen Platz in seinem Zimmer bekommen, erzählt der Jungzimmerer.

Ziel für die Zukunft

Ein großes Ziel setzt sich der 19-Jährige: Teil des deutschen Nationalteams zu werden. Das Nationalteam, bestehend aus den Besten ihres Handwerks, tritt an Europa- und Weltmeisterschaften an. Dieses Jahr fand die EM in Dänemark statt, in der das Nationalteam Deutsches Baugewerbe ordentlich abräumte. Ansonsten ist der 19-Jährige, was die Zukunft anbelangt, sehr spontan, „mehr als zwei Stunden in die Zukunft planen wird schwierig“, scherzt er.