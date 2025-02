Zimmerei Schmider in Hausach: Der Generationenwechsel ist geglückt

Zimmerei Schmider in Hausach

1 Zimmermeister Hermann Schmider (69) (rechts) hat den Traditionsbetrieb in der Gummenstraße nach 54 Berufsjahren an den Bautechniker Simon Brandl (40) abgegeben. Foto: Ramsteiner

Hermann Schmider übergab seine Zimmerei in Hausach nach 54 Berufsjahren und 34 Jahren Selbstständigkeit an Simon Brandl.









Den 220 Jahre alten Zimmereibetrieb übernahm Schmider 1991 in der achten Generation. Nun ist er 69 Jahre alt, hat 54 Berufsjahre und 34 Jahre Selbstständigkeit „auf dem Buckel“: Er freut sich riesig, dass er die Zimmerei in der Gummenstraße übergeben darf. „Simon Brandl ist nicht nur heiß darauf, den Betrieb zu führen, er hat auch die Leidenschaft, die es dafür braucht“, sagte er. Und es ist ihm ein großes Bedürfnis, den vielen Kunden zu danken, die ihm all die Jahre die Treue gehalten haben – und seiner Frau Erika, die ihm im Büro immer den Rücken frei gehalten hat.