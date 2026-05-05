Zimmerei Bonath stellte Bauantrag: Warum der Oberwolfacher Rat alle Umbaupläne abgelehnt hat

Oberwolfachs Gemeinderat erteilte den Plänen der Firma Bonath, ein Grundstück im Sanierungsgebiet Ortsmitte/Museum umzunutzen, eine Abfuhr.
„Ein Bauantrag, der es in sich hat“, resümierte Bürgermeister Jürgen Nowak in der Sitzung des Gemeinderats direkt zum Einstieg. Es ging im Kern um die Beratung über den Bauantrag der Zimmerei Bonath. Deren beabsichtigte Umnutzung eines Grundstücks an der Ecke Sportplatz- und Wolftalstraße stieß im Rat zwar auf Verständnis, bescherte dem Gremium aber auch Bauchschmerzen angesichts des Verlusts von ohnehin knappem Wohnraum. Konkret geht’s um das Gebäude Sportplatzstraße 2, direkt an der Ortsdurchfahrt gelegen.