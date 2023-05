3,20 Meter Mindestbreite für Zimmer - diese und andere Vorschriften werden in einem Pflegeheim der Caritas nicht eingehalten. Der Altbau in Villingen muss wohl abgerissen werden .

Singrunden, Geburtstagsfeiern und Gottesdienste: Bewohnerinnen und Bewohner des Pflegeheims St. Lioba in Villingen sind eingeladen, regelmäßig zusammen zu kommen. In dem Haus des Caritas-Verbands für den Schwarzwald-Baar-Kreis mit 117 Plätzen gibt es geräumige Gemeinschaftsflächen und eine Kapelle. Im Sommer lockt ein Park vor der Tür.

Von idealen Zuständen ist das Heim jedoch weit entfernt. Auf Dauer droht dem 1957 errichteten und Ende der 70er Jahre renovierten Altbau sogar der Abriss - so sieht es zumindest der Kreisvorstandschef des katholischen Sozialverbands, Michael Stöffelmaier. Das Heim sei schon länger nicht mehr normgerecht: "Wir können das Haus nicht so umbauen, dass wir eine Mindestbreite der Zimmer von 3,20 Metern und eine Fläche von 16 Quadratmetern erreichen", sagt er.

Letzte Übergangsfrist läuft Ende 2028 aus

Eine letzte Übergangsfrist läuft Ende 2028 aus, wie der Sozialmanager berichtet. Die Uhr tickt. Schon länger wird über Alternativen nachgedacht. Ein Neubau auf dem großen Grundstück? Eine Planung dafür gab es, wurde jedoch wegen der schwierigen Bodenverhältnisse wieder fallengelassen. "Wir hätten hier sonst längst die Bagger stehen", seufzt Stöffelmaier. "Wir sind spät dran. Andere haben das schon früher umgesetzt", räumt er ein.

Das Tauziehen geht nun in eine neue Runde - zumindest stellt es Stöffelmaier so dar. Sein Verband sei zwar in Gesprächen für ein Ersatzgrundstück - doch die Bedenken bleiben. "Ich habe meine Zweifel, wegen Abweichungen, die teilweise im Zentimeterbereich liegen, so ein Haus aufzugeben."

Neubau würde 18 Millionen Euro kosten

Einen Neubau, dessen Kosten er auf rund 18 Millionen Euro beziffert, nennt er schlichtweg "ökologisch fragwürdig". Außerdem dürfte ein neues Heim höhere Kosten für Bewohner nach sich ziehen. Der kantige Manager sucht nun nach eigenem Bekunden Rückendeckung in der Politik.

Ein Bett, Fernseher, Schrank und ein paar weitere Möbelstücke: So ist das Zimmer einer 94-Jährigen ausgestattet, die nach einem Unfall vorübergehend in St. Lioba wohnt. "Es gefällt mir hier", berichtet sie. Über ihren Raum klagt sie nicht, will aber bald wieder in ihre eigene Wohnung zurückkehren, die in der Nähe liegt. "Groß sind die Zimmer nicht", meint eine andere Bewohnerin, die am Ende eines düster wirkenden Flurs sitzt. Geht es ihr in dem Heim gut? "Ja", lautet die Antwort.

Heimaufsicht widerpricht Darstellung

Mit der Einschätzung, dass die Abweichungen nur wenige Zentimeter betragen, ist das für die Heimaufsicht verantwortliche Landratsamt für den Schwarzwald-Baar-Kreis nicht so ganz einverstanden. Ein Zimmer sei sogar nur 2,90 Meter breit, berichtet eine Sprecherin. Insgesamt kommen etwa 95 Zimmer nicht auf die Mindestbreite von 3,20 Metern. Die Vorschriften beruhen auf einer Landesverordnung, die bereits 14 Jahre alt ist.

76 Zimmer sind zudem kleiner als die geforderten 16 Quadratmeter, wie die Sprecherin vorrechnet. Es gebe zudem keine Nasszelle, die barrierefrei sei. Ein Pflegebett müsse von drei Seiten zugänglich sein - das sei der Sinn der Regeln. Auch müsse man Lifter, Rollstühle und andere Hilfsmittel nutzen können. Ziel sei es generell, Heimbewohnern ein menschenwürdiges Leben "mit einem Mindestmaß an Freiheit" zu ermöglichen.

Evangelische Heimstiftung hat weniger Probleme

Ein anderer großer Betreiber hat weniger Probleme als die Caritas: Die Evangelische Heimstiftung mit 91 Pflegeheimen ist davon überzeugt, dass nur einzelne Zimmer ihrer Einrichtungen nicht ganz der Norm entsprechen. "Wir müssen dafür aber keine Heime schließen", resümiert eine Sprecherin in Stuttgart.

Wie geht es in St. Lioba nun weiter? Für einen Betrieb über das Jahr 2028 hinaus dürften weitere Umbauten nötig sein, wie die Aufsicht deutlich macht. Geht das in diesem komplizierten Fall? Das Pflegeheim wurde Stöffelmaier zufolge damals so errichtet, dass jede Wand tragend ist.

Sozialministerium bezieht Stellung

Im Stuttgarter Sozialministerium von Ressortchef Manne Lucha (Grüne) wurde die Caritas bisher nicht vorstellig, wie ein Sprecher berichtet. Für Heim-Altbauten gebe es im Land bereits zahlreiche Ausnahmen. Letztlich müsse abgewogen werden, ob die Abweichungen mit Interessen und Bedürfnissen der dort wohnenden Menschen vereinbar seien. Wegen "wenigen Zentimetern" müsse aber keine Einrichtung schließen, versichert der Sprecher.