Zimmer voll mit «Swifties»: Taylor-Swift-Shows: Unterkünfte stark nachgefragt

1 180.000 Fans wollten die Sängerin allein in Gelsenkirchen sehen - das hat die Suchanfragen bei Airbnb deutlich nach oben getrieben. (Archivbild) Foto: Christoph Reichwein/dpa

Zur «Eras Tour» von Taylor Swift reisen Fans aus der ganzen Welt nach Deutschland. Die müssen auch irgendwo übernachten. Gut für die Branche.









Berlin - Hunderttausende Fans wollen Popstar Taylor Swift bei ihren Konzerten in Deutschland sehen. Da viele "Swifties" aus dem In- und Ausland anreisen, machen Hotels und Vermieter anderer Unterkünfte gute Geschäfte. Wie die Buchungsplattform Airbnb mitteilte, sind etwa Anfragen für München, wo Swift am Wochenende zwei Konzerte gibt, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp 600 Prozent gestiegen. In der kaum als touristisch bekannten Ruhrgebietsstadt Gelsenkirchen zogen die Suchanfragen für den Zeitraum rund um die drei Konzerte des Popstars am 17., 18. und 19. Juli sogar um mehr als 7.000 Prozent an, berichtet Airbnb. Die Anfragen seien von Interessierten aus aller Welt gekommen.