Zimmer verwüstet?: Wilde Party im Europa-Park? Kaulitz-Brüder rudern zurück

Die Stars von Tokio Hotel erzählten in ihrem Podcast von einer ausgearteten Aftershow-Party im Europa-Park. Eine Woche später stellen sie die Situation etwas anders dar.
Vergangene Woche sprachen die beiden noch von einer wilden Party und einem Hotelzimmer, das „asozial“ ausgesehen habe - nun rudern Bill und Tom Kaulitz zurück. „Ich glaube, wir haben das letzte Woche ein bisschen zu extrem erzählt vielleicht“, sagte Tom Kaulitz im Podcast „Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood“. „Das ist halt ein bisschen ausgeartet, aber wir haben natürlich das jetzt nicht so hinterlassen, dass man sich dafür schämen müsste.“