Drei Mal in drei Tagen: Ist ein Serientäter im Kreis Calw am Werk?

1 Flexen, aufbohren, aufhebeln oder sprengen – so versuchen Täter, an Tabakwaren und Geld in Zigarettenautomaten zu kommen. Foto: © NEWS&ART - stock.adobe.com

Erst Schömberg, dann Bad Herrenalb-Bernbach und jetzt Althengstett: Innerhalb von drei Tagen haben bislang Unbekannte drei Zigarettenautomaten aufgebrochen. Ist womöglich ein Serientäter am Werk?















Althengstett/Schömberg/Bad Herrenalb-Bernbach - Flexen, aufbohren, aufhebeln oder sprengen – Täter lassen regelmäßig nichts unversucht, um an den Inhalt eines Zigarettenautomaten zu kommen. Immerhin passen je nach Modell bis zu 560 Packungen in ein solches Gerät und im Geldfach gibt es unter Umständen auch einiges zu holen. Abschrecken lassen sich die Diebe dabei auch nicht vom Tubularschloss, auch Rohrschaftschloss genannt, das den Automaten sichern soll. Diese Art von Schloss wurde während der Weltwirtschaftskrise 1929 entwickelt und wird heutzutage in Spielautomaten, als Fahrradschloss, in Computergehäusen oder eben in Zigarettenautomaten verbaut.