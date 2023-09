Verbandsliga: SC Lahr - FC Teningen 1:2 (0:1). Die Zielsetzung des Sommers, wo der SC Lahr nach dem knapp verpassten Aufstieg die Top zwei der Liga wieder ins Visier nehmen wollte, hat sich im Herbst erledigt. „Wir dürfen jetzt nicht von dem oberen Drittel träumen. Das ist alleine schon mathematisch mit fünf Punkten aus sechs Spielen weit weg“, sagt SCL-Trainer Domenico Bologna nach der Niederlage gegen Teningen. „Mein Ziel sind nun 20 Punkte bis zur Winterpause. Danach schauen wir in der Rückrunde mal, wo wir schließlich landen.“

Bis zur Pause liegen noch 13 Spiele vor dem SC Lahr. 15 Punkte aus diesen Partien mindestens holen zu wollen, unterstreicht die einkehrende Bescheidenheit an der Dammenmühle, nachdem der Saisonstart ganz anders läuft als erhofft. Trotz der erneuten Niederlage, macht Bologna dem Team, wie schon beim Spiel gegen Villingen, keine großen Vorwürfe. „Zwei bis drei Konter von Teningen haben denen zwei Tore gebracht. Wir haben hingegen gute Chancen vergeben, aber einen sehr guten Fußball gespielt. Kleinigkeiten kommen uns derzeit teuer zu stehen. Ich habe selten auch so viel Pech über so viele Wochen am Stück erlebt.“ Der Trainer bleibt positiv: „Wir werden demnächst den Bann brechen. Und wenn wir unser Glück wiederfinden, können wir auch mehrere Wochen lang dauerhaft erfolgreich sein. Die Moral stimmt und die Spieler verstehen immer mehr, worum es geht.“

Bologna spricht Unaufmerksamkeiten an, die sich exemplarisch beim 0:1 gegen Teningen zeigten. Nach einer strittigen Einwurf-Entscheidung hätten die Spieler „zum Linienrichter geschaut und von dem kein klares Zeichen gesehen. Wir waren aufgerückt und Teningen hat den Ball schnell wieder ins Spiel gebracht. Das war unglücklich“, so der Trainer. Michael Hoelle nutzte die Gelegenheit dann allerdings auch mit einem sehr sehenswerten Abschluss zur Teninger Führung (42.).

Jannis Kalt muss verletzt schon früh runter

Nach der Pause kam der SC Lahr mit einer Standardsituation zum Ausgleich. Nach einem Eckball verlängerte Sören Zehnle per Kopf auf den zweiten Pfosten, wo Violand Kerellaj genau richtig stand und die Kugel ins Netz köpfte (69.). „Wir haben insgesamt nach der Pause richtig stark Pressing gespielt“, lobt Bologna. Kerellaj war schon nach 20 Minuten für Jannis Kalt in die Partie gekommen. „Jannis hat sich das Knie verdreht. Das könnte eine schwerwiegendere Verletzung sein. Genaueres weiß ich noch nicht“, bedauert Bologna. Auch Gabriel Gallus musste schon zur Pause angeschlagen raus. Für ihn kam Tim Lettgen.

Schon vor dem Tor kam Tim Eichhorn für Pedro Allgaier ins Spiel und in der 81. Minute kam Lasse Wagenmann für Adriano Spoth. „Beide waren belebend für unser Spiel“, lobt der Lahrer Trainer. Das entscheidende Tor fiel aber wieder auf der anderen Seite. Timo Wehrle kam auf dem rechten Flügel durch und gab flach in den Rückraum zu Maximilian Resch. Dieser nutzte die Zeit, nahm den Ball an und schloss überlegt flach ins rechte Eck ab (90.).



SC Lahr: Leptig; Sö. Zehnle, Monga, Fries, Gallus (46. Lettgen), Bohro, Häußermann, Allgaier (55. Eichhorn), Spoth (81. Wagenmann), Kalt (20. Kerellaj), Lehmann.

Tore: 0:1 Hoelle (42.), 1:1 Kerellaj (69.), 1:2 Resch (90.).