Ziele für kommende Jahre: Der Erlebnispfad hat für Wolfacher Forum die oberste Priorität

Das „Forum Zukunft Wolfach“ hat seine 14. Vollversammlung abgehalten, wobei die Beteiligung insgesamt überschaubar ausgefallen ist. „Wir machen einen kleinen Boxenstopp“, kündigte Vorsitzender Torsten Heizmann am Donnerstag an. „Was nehmen wir uns im Forum 2026 und 2027 vor?“, lautete die Frage. Die Gruppe werde kontinuierlich kleiner. Es solle nun festgelegt werden, wer welche Themen bearbeitet und welche für die Zukunft anstehen.

Bei den „Fokusthemen“ für 2026/2027 besitzt demnach der Erlebnispfad an der Siedlerschleife oberste Priorität, der von der Gruppe um Roland Schamm vorangetrieben wird. Weiter steht die fällige Re-Zertifizierung der Premium-Wanderwege durch das Deutsche Wanderinstitut an und der Ausbau der Marke Wolfach. „Ein attraktives Logo haben wir, das müssen wir jetzt mit Leben füllen“, fand der Vorsitzende. Außerdem soll die Attraktivität der Märkte und Jahrmärkte ausgebaut werden – ein Thema, um das eine längere Diskussion entstand.

„Das Marktrecht ist ein besonderes Recht, das nicht aufgegeben werden darf“, postulierte etwa Manfred Schafheutle und forderte einen gemeinsamen „Runden Tisch“ mit Stadt und Marktbeschickern. „Wir müssen die Stimmung für den Markt positiv erhalten“, forderte er. Außerdem bot er das Ehrenamt für die Verkehrsabsperrungen an. Neben diesen Themen, auf denen 2026/2027 der Fokus des „Forums Zukunft“ liegen soll, wurden mögliche neue Themen in die Diskussion gebracht.

Jugendliche sollen aktiv angesprochen werden

Unter anderem wurde der thematische Komplex Jugend/Jugendhaus/Betreuung diskutiert. Für diese Altersgruppe fehlt es nämlich in Wolfach an attraktiven Möglichkeiten, waren sich die Mitglieder einig. Wie überhaupt das Thema Jugend einen breiten Raum einnahm, denn diese ist beim Forum nicht vertreten: Wie kann man Jugendliche für diese Themen interessieren und wo kann man niederschwellige Treffs für diese Altersgruppe anbieten? Ein Thema, das Torsten Heizmann ganz besonders am Herzen liegt.

Daneben kündigte die Themensäule „Älter werden in Wolfach“ die Einrichtung zweier „Schwätzbänkle“ an. Außerdem solle bei weiteren, schon seit längerer Zeit auf der Agenda stehenden Themen, die Diskussion wieder aufgenommen werden. Wie etwa ein Kunsthaus in Wolfach, die gegenseitige Bürgerunterstützung, eine kreative Plattform für Ideen und Erfindungen oder einen Weihnachtsweg/Wichtelweg rund um den Damm. Das „Forum Zukunft“ will sich wieder am 21. Mai zu seiner 15. Vollversammlung treffen, hieß es abschließend.

Info – Das Forum

Das „Forum Zukunft Wolfach“ bietet Bürgern laut Homepage die Möglichkeit, sich einzubringen und die Entwicklung der Stadt maßgeblich mitzugestalten. Es sieht sich als Netzwerk der Bürgerschaft und soll das Abbild der gesamten Gemeinde darstellen. Dies geschieht durch die Einbindung von Bürgern aus der Kernstadt und den Ortsteilen, Vereinen und weiteren Institutionen.