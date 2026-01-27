Ziele für kommende Jahre: Der Erlebnispfad hat für Wolfacher Forum die oberste Priorität

Die Mitglieder des „Forums Zukunft Wolfach“ haben auf ihrer Versammlung die wichtigsten Themen für die kommenden Jahre besprochen.
Das „Forum Zukunft Wolfach“ hat seine 14. Vollversammlung abgehalten, wobei die Beteiligung insgesamt überschaubar ausgefallen ist. „Wir machen einen kleinen Boxenstopp“, kündigte Vorsitzender Torsten Heizmann am Donnerstag an. „Was nehmen wir uns im Forum 2026 und 2027 vor?“, lautete die Frage. Die Gruppe werde kontinuierlich kleiner. Es solle nun festgelegt werden, wer welche Themen bearbeitet und welche für die Zukunft anstehen.