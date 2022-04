1 Mutter Baar weist der jungen Donau den Weg gen Osten. In diese Richtung sind auch rund 40 Friedensmarschierer an der Donauquelle in Richtung Ulm zum Natohauptquartier aufgebrochen. Foto: Ackermann

Acht Tage bis zum Nato-Hauptquartier nach Ulm: Eine Schar von Friedensaktivisten ist von der Donauquelle aus aufgebrochen, um ein Zeichen zu setzen.















Donaueschingen - Frieden ist nicht alles – aber ohne Frieden ist alles Nichts: Mit diesem Leitspruch machten sich am Karfreitag rund 40 Wanderer auf den Friedensmarsch von der Donauquelle bis nach Ulm. Das Ziel: Am 22. Mai soll eine Papierrolle mit Friedensbotschaften an Politiker und an das Nato-Hauptquartier übergeben werden. Mit Friedensmarsch-T-Shirt, Fahnen und der Aktion möchten die Teilnehmer ein Zeichen setzen.