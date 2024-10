Ziel ist die Burg Hohenzollern: Was Läufer für den 38. Hohenzollern Berglauf wissen müssen

Was Läufer für den 38. Hohenzollern Berglauf wissen müssen

1 Auf geht’s zur Burg Hohenzollern: Der 38. Hohenzollern Berglauf startet am Sonntag, 10. November, am Weiherstadion. Foto: Petri

365 Höhenmeter gibt es für die Läufer des 38. Hohenzollern Berglaufes am Sonntag, 10. November, zu überwinden. Anmeldungen sind beim Ski-Club Hechingen noch möglich. Auch der Kinderstadtlauf steht wieder auf dem Programm.









Fällt in diesem Jahr der Streckenrekord von 33:32 Minuten bei den Damen oder wird die Bestzeit von 28:56 Minuten bei den Herren geknackt? Antworten liefert der 38. Hohenzollern Berglauf am Sonntag, 10. November. Der Startschuss für die 8,1 Kilometer lange Strecke fällt um 10 Uhr am Weiherstadion. Dann sind 365 Höhenmeter zu überwinden, ehe der Zieleinlauf im Burghof die Läufer belohnt.