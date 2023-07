7500 Besucher, sechs Trucks und zwölf Stunden Rave: Am 29. Juli findet wieder die Beatparade in Empfingen statt. Die Organisatoren sind schon fleißig am Vorbereiten – doch wie funktioniert die Beatparade eigentlich? Wir haben mit zwei Organisatoren gesprochen.

Jedes Jahr stellen rund 200 ehrenamtliche Mitarbeiter in Empfingen das kleine Open-Air auf die Beine. Die meisten kommen laut Markus Saier aus Empfingen und Gemeinden der Umgebung. „Wir machen das alle hobbymäßig“, erzählt er im Gespräch mit unserer Redaktion. „Kaum einer unserer Helfer hat hauptberuflich mit den Aufgaben zu tun, die er bei der Beatparade übernimmt.“

Über die Jahre hätten sich, laut Kollegin Debora Hahn, mehrere Abteilungen in der Organisation etabliert. Sie zählt auf: „Es gibt eine Abteilung für Marketing und Sponsoring, Social Media, Trucks und DJs, Sicherheit, Lieferanten, Equipment und Bühnentechnik. Aber natürlich arbeiten wir alle zusammen und helfen einander aus.“

„Die größten Aufgaben sind natürlich die Anwerbung der DJs, die Werbung sowie der Vorverkauf“, meint Saier und lächelt. „Letztes Jahr waren wir ausverkauft und mussten sogar die Abendkasse schließen.“ Das sei natürlich auch das Ziel für dieses Jahr. Denn eine ausverkaufte Veranstaltung bedeute finanzielle Sicherheit und eine sichere Planung.

Angesagte Techno–DJs in Empfingen

„Bei den DJs schauen wir meistens danach, wer gerade angesagt ist, was in den Trends läuft und wer gerade verfügbar und nicht schon auf anderen Festivals ist“, führt Hahn aus. „Und wer in unser Budget passt“, ergänzt Saier lachend. Die Planung fände Anfang des Jahres statt, und dabei würde auch immer darauf geachtet, eine möglichst bunte Mischung zusammenzustellen. „Hardcore, Hardstyle, Techno, Electronic, EDM - alles dabei.“

In diesem Jahr sind Sub Zero Project, Klaudia Gawlas und Maddix die Headliner. Nebenbei treten aber auch Tanina und Keno aus Stuttgart - bekannt aus dem Proton Club - auf der Bühne auf.

Nach der Beatparade ist vor der Beatparade

Die Vorbereitung auf eine neue Beatparade beginne immer mit einer Nachbesprechung der vergangenen, erzählt Saier. „Wir besprechen, was gut war und was nicht, was wir verändern müssen oder wollen. Letztes Jahr hatten wir einen zu großen Besucherandrang, den unsere damalige Infrastruktur gar nicht managen konnte. Zu wenig Toiletten, zu lange Wartezeiten bei den Getränkeständen, und so weiter. Die Kapazitäten mussten wir für dieses Jahr hochfahren.“

Auch das Sicherheitskonzept würde jedes Jahr mit allen Beteiligten neu durchgesprochen.

Die Idee zur Beatparade kam von der regionalen Fasnet

Besonders interessant ist übrigens der Ursprung der Beatparade. Laut Markus Saier sei die Idee nämlich einem Fasnetsumzug entsprungen. „Warum sollte man so was nicht auch im Sommer machen?“, hieß es damals. Und so entstand nach und nach die Idee der Beatparade. „Plötzlich waren dann tausend Leute da, dann zweitausend. Irgendwann musste man das Gelände einzäunen, Security-Leute einstellen, Eintrittskarten erstellen ... und natürlich wurden die DJs auch alle bekannter.“

„Unser Vorteil durch die ehrenamtlichen Helfer ist, dass wir die Karten günstig verkaufen können, ebenso wie die Getränke. Dadurch, dass wir nicht auf den großen Gewinn aus sind, können wir alles möglichst bezahlbar und zugänglich für alle gestalten, und so außerdem ein cooles Event in der Region auf die Beine stellen“, erklärt Debora Hahn stolz.

Der Aufbau läuft immer von Dienstag bis Samstag. Um die Anschaffung und Gestaltung der sechs Lkw kümmere sich dabei jeder Künstler selbst. „Am Tag selbst werden die noch einmal überprüft, und dann kann es losgehen.“

Bei der „Wall of Sound“ werden im Anschluss die Fahrzeuge zusammengeschlossen, so dass aus allen Boxen aller Auflieger gleichzeitig die Musik läuft.

Die ehrenamtliche Zusammenarbeit soll bleiben

Trotz des technischen Aufwands werden laut Saier keine extra Generatoren benötigt. Der Strom werde allein von den Stromkästen vor Ort abgezogen. „Dadurch, dass wir nicht vorhaben, uns in den nächsten Jahren zu vergrößern, wird das auch so bleiben“, stellt Saier klar. „Ansonsten könnten wir das auch nicht mehr ehrenamtlich machen, und das wäre schade.“

Markus Saier ist einer der vielen Organisatoren der Beatparade. Foto: Heidepriem

Von 18 bis 40 seien bei den Besuchern auch alle Altersklassen vertreten. „Das kommt eben durch den gemischten Stil, den wir immer versuchen anzubieten“, meinen die beiden Organisatoren. Die Atmosphäre sei auf dem Gelände ohne Ausnahme immer inklusiv - „so, wie man es von der Rave-Kultur eben kennt.“

Beatparade:

Die Beatparade findet am 29. Juli ein Empfingen statt. Start ist um 14 Uhr bei der Parade, Ende des anschließenden Festivals ist um spätestens 3 Uhr.

Tickets:

Tickets für das Festival bekommt man für 15 Euro unter https://www.beatparade.com/tickets.html.