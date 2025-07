Ziegen für die Offenhaltung: Sie halten meckernd die Landschaft offen

1 Handzahm sind die Ziegendamen schon und lassen sich gerne von Adrian Gremmelmaier und Mirjam Staiger füttern. Foto: Reinhard Mirjam Staiger und Adrian Gremmelmaier haben sich sechs Ziegen angeschafft. Sie sollen ihnen beim Weidemanagement helfen und Landschaftspflege betreiben.







Sie sind ganz schön neugierig, die sechs Damen, die vor drei Wochen ihr neues Appartement am Reiterhof am Haslacher Schänzle bezogen haben. Henrietta, Heidi, Finchen, Oreo, Lilo und Stitch gewöhnen sich zwar noch ein, Berührungsängste haben sie aber keine. Interessiert kommen sie näher, lassen sich anfassen, untersuchen Finger und Taschen nach Essbaren, aber streicheln lassen sie sich noch nicht so gerne. „Ich habe das Gefühl, sie würden schon gerne, aber trauen sie sich noch nicht so recht“, meint Mirjam Staiger. Sie und Ihr Mann Adrian Gremmelmaier betreiben den Reiterhof am Schänzle und kümmern sich eigentlich darum, dass es ihren Pferden und denen ihrer Einsteller gut geht. Nun haben sich aber auch noch die sechs Ziegendamen angeschafft. Nicht zum Spaß – oder zumindest nicht nur: Henrietta und Co sollen die oftmals steilen Weiden abgrasen und das vertilgen, was die Pferde verschmäht haben. So sollen sie den Beiden damit das Weidemanagement vereinfachen und Zeit einsparen.