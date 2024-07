Die Zahnmedizinischen Fachangestellten bekamen feierlich ihre Zeugnisse überreicht.

Die 61 Schülerinnen und deren einziger männlicher Kollege sowie mindestens noch einmal so viele Angehörige samt Ärztinnen und Ärzten füllten den Großen Saal der Erich-Hauser-Gewerbeschule.

Martina Becker als Berufsgruppenleiterin hielt die feierliche Rede, an ihrer Seite waren die Fach- und Klassenlehrerinnen Tina Schondelnmaier und Anna Biesok. Sowie weitere in den Klassen unterrichtende Kolleginnen und Harald Hoffmann, der als Zahnarzt seit Jahren an der EHG neben seinem Praxisbetrieb einen Tag die ZFAs in Fachtheorie unterrichtet.

Wunderbare Veränderungen

„Heute wollen wir Sie nach einer dreijährigen Ausbildung in die große Arbeitswelt entlassen. Robin Scharma hat einen netten Spruch gesagt: Veränderungen sind am Anfang hart; in der Mitte chaotisch; und am Ende wunderbar“, so begann Martina Becker ihre Rede.

Die drei Jahre seien anfangs ziemlich hart gewesen, da noch mit Corona-Nachwirkungen zu kämpfen gewesen sei. Krankmeldungen, Unterrichtsausfall und Quarantänetage machten diese Zeit chaotisch.

Alle Zugelassenen haben Anfang Juli die Kammerprüfung bestanden, dazu gratulierte Martina Becker herzlich. So endete die kurze Rede. Alle ZFAs wurden dann mit einer „wunderbaren“ Veränderung aus der Schule entlassen.