3 Für die Schüler der Abschlussklasse 10 der Gemeinschaftsschule Horb beginnt ein neuer Lebensabschnitt – Dritte von rechts: ihre Lerngruppenleiterin Bianca Meyer-SchöpferFotos: Morlok Foto: Schwarzwälder Bote

Bildung: Abschluss an Gemeinschaftsschule

Für die Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsschule Horb war der vergangene Freitag ein wichtiger Tag in ihrem Leben. Die Neuntklässler erhielten das Hauptschulzeugnis und die Zehntklässler das Zeugnis der mittleren Reife, ihren Realschulabschluss.

Horb. "Mit der Übergabe der Abschlusszeugnisse geht für euch heute ein wichtiger Lebensabschnitt zu Ende. Es ist ein Tag des Danksagens und der Erinnerung – und die Zeit für einen Blick nach vorn in eure Zukunft", gab ihnen Rektor Götz Peter gleich zu Anfang seiner Abschiedsrede mit auf ihren Weg. Er erinnerte für die Schulabgänger auch ihre "Soziale Woche" Anfang Dezember 2020, deren beeindruckende Ergebnisse bis heute im Schul- und Treppenhaus bewundert werden können. Die Woche stand damals unter dem Motto "You’ll never walk alone" (Du wirst Deinen Weg niemals alleine gehen müssen), der für sie auch in Zukunft gelte.

Egal ob im Beruf, im Privatleben, beim Sport oder den anderen Hobbys, immer würden sie auf Menschen treffen, die sie ein Stück ihres Lebens begleiten. Ihre Lehrer und Lehrerinnen sagten ihnen an diesem Tag Adieu, doch andere Personen würden den Staffelstab durchs Leben aufnehmen und sie begleiten.

"Ich wünsche euch, dass ihr euch die richtigen Ziele setzt und gute Entscheidungen trefft. Ich wünsche euch aber auch den Mut, Ziele zu überdenken und zu korrigieren, wenn sie sich als falsch herausgestellt haben. Ich wünsche euch verständnisvolle Ausbilder, Lehrer oder Vorgesetzte und eine Arbeitsatmosphäre, in der ihr euch wohl fühlt. Ich wünsche euch, dass ihr neue Freunde findet, dass es euch aber auch gelingt, bestehende Freundschaften zu bewahren. Ich wünsche euch für eure Zukunft privates Glück und beruflichen Erfolg, begleitet von Gesundheit und Zufriedenheit", so Schulleiter Peter.

"Neben all den guten Wünschen sollen die Worte des Dankes nicht vergessen werden. Der Dank richtet sich an eure Lehrkräfte, insbesondere an eure Lerngruppenleiterin Anne Zimmermann (9b), Gisela Traub (9c) und Bianca Meyer-Schöpfer (10). Sie hatten stets euer Wohl im Blick und hat auch schwierigere Situationen mit Einfühlungsvermögen und Weitblick gemeistert", so Peter abschließend. Grußworte der Elternbeiratsvorsitzenden Manuela Röhmeier beziehungsweise deren Stellvertreterin Sonja Caboli und den drei Lerngruppenleiterinnen schlossen sich an, bevor es zum Höhepunkt des Tages, zur Zeugnisübergabe und dem anschließenden Stehempfang, kam.

Für Hala Alkabsh, Boris Androcec, Dilara Atik, Lea Blaszies (Belobigung – B), Lorena Boka, Joschua Braß (B), Alessandra Caboli (B), Lena Harr (B), Faris Hasanovic, Tatjana Henzel, Reiner Simon Holzäpfel (B), Arda Irmak, Luisa Larente (B), Melissa Peifer, Hanna Sprenger und Marcel Wörner aus der 9b gab es im ersten Block die Zeugnisse.

Im zweiten Block durften Paris Josephine Altenburg, Mihalea Juliana Becheru, Yannick Beu, Vanessa llliger (B), Wiktoria Kandziora, Anas Khir Allah, Marcel Morlok, Hassan Leo Murad, Ivette-Tamara Ruszkai, Fatlinda Sadriu Gazmed, Lara-Sophie Saile, Crina-Emilia Saplacan, Nikias Schule und Laila Wolff aus der 9c ihr Abschlusszeugnis in Empfang nehmen.

Bei der Abschlussklasse 10 waren dies Abdal Ahmed, Stefanie Awiszus, Leander Bäder (Buchpreis – BP), Leon Blocher (BP), Rathanisa Chim, Joel Duttenhöfner (B), Manisha Fernando Michelle Illsinger (B), Eveline Matern, Vlado Peic, Vinzenz Pfaffenberger, Felix Pfeffer (B), Patrick Reis, Swintha Reisacker (B), Yvonne Schneider, Alexandra Tatu und Jannik Weiss (B).