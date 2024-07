Zeugnisübergabe in Calw

1 Insgesamt können sich 38 junge Erwachsene am Hermann-Hesse-Gymnasium über das bestandene Abitur freuen Foto: HHG

38 junge Erwachsene am Hermann-Hesse-Gymnasium (HHG) bekommen ihr Abiturzeugnis. Wir stellen sie im Einzelnen vor.









Im Rahmen einer Feierstunde im Forum am Schießberg übergab Schulleiter Markus Köcher die Abiturzeugnisse an die Absolventen und beglückwünschte sie zu ihrem Erfolg, heißt es in einer Mitteilung des Hermann-Hesse-Gymnasiums (HHG).