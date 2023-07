48 Abiturientinnen und Abiturienten des Wirtschaftsgymnasiums Nagold wurden feierlich die Zeugnisse der allgemeinen Hochschulreife in der Aula in Calw überreicht.

Jahrgangsbester ist Finn Ove Wittko mit einem Schnitt von 1,1. Der diesjährige Jahrgang erzielte einen Gesamtschnitt von 2,4.

Am frühen Abend feierten die Abiturienten die Übergabe ihrer Reifezeugnisse in der Aula in Calw. Unter Beifall zogen diese gemeinsam in die Halle ein und eröffneten den Abiball samt Zeugnisübergabe.

Schulleiterin Anja Breitling richtete das Wort an die Gäste und die nun ehemaligen Schülerinnen und Schüler. Sie verwies auf die großen Herausforderungen der Coronapandemie, die auch dieser Jahrgang auf dem Weg zum Abitur meistern musste. Dennoch habe der Jahrgang auch viele schöne Momente gehabt, dazu gehörten beispielsweise außerschulische Aktivitäten und Klassenfahrten nach Berlin. Abschließend wünschte sie den Abiturientinnen und Abiturienteneine gelingende, für jede und jeden authentische und farbige Zukunft und ein Leben, das die Begabungen an die Oberfläche spüle.

Das Gefühl genießen

Der erste Landesbeamte, Frank Wiehe, leitete seine Rede mit Erinnerungen an seinen eigenen Abiball ein: Freiheit! Unbeschwertheit, die Welt liegt offen vor einem. Er riet den Abiturientinnen und Abiturienten dieses Gefühl zu genießen, denn nur selten kämen solchen Phasen im Leben wieder.

Als Vertreter des Elternbeirates gratulierte Uwe Sackmann. Er betonte, dass die Abiturientinnen und Abiturienten vor allem ihrem Herzen folgen sollen, wenn es um wichtige Entscheidungen im Leben gehe.

Schöne, lustige, aber auch anstrengende Erlebnisse

Die Klassenlehrerinnen Anna Glaser, Stefanie Bischler, Rebecca Klöss und Katja Wehinger ließen die vergangenen drei Jahre in ihren Reden nochmals Revue passieren und erinnerten an zahlreiche schöne, lustige, aber auch anstrengende Erlebnisse, die sowohl den Unterricht als auch den Zusammenhalt der Klasse geprägt haben. Am Ende waren sie sich einig, dass sie den Jahrgang schon ein wenig vermissen werden.

Katja Lorenz,Abteilungsleiterin des Wirtschaftsgymnasiums, leitete die feierliche Zeugnisübergabe ein und überreichte 48 Abiturientinnen und Abiturienten ihre Reifezeugnisse.

Information

Sonderpreise für besondere Leistungen in den jeweiligen Fächern erhielten:

Anna Pajdakovic (Preis des Landkreises/Landrates Geschichte und Gemeinschaftskunde)

Lucas Patrick Jäger (Preis der Kaufmännischen Schule Nagold für Informatik)

Lucas Patrick Jäger (Preis der Kaufmännischen Schule Nagold für Biologie)

Sophie Marie Gauß (Preis der Kaufmännischen Schule Nagold für Sprachen)

Vivienne Basista (Preis der Kaufmännischen Schule für Religion)

Georg Starostin (Preis der Kaufmännischen Schule Nagold, PVM “Sparkassenpreis”)

Finn Ove Wittko (Preis der deutschen Gesellschaft Deutscher Chemiker)

Finn Ove Wittko (Abiturpreis Mathematik –Dt. Mathematiker-Vereinigung)

Anna Pajdakovic (Preis der Landeszentrale für politische Bildung)

Marie Ott (Südwestmetall-Schulpreis Ökonomie)

Finn Ove Wittko (Scheffelpreis für das Fach Deutsch)

Finn Ove Wittko (Preis des Fördervereins für das beste Abitur)

Preise und Belobigungen

Preise:

Sophie Marie Gauß, Lucas Patrick Jäger, Finn Ove Wittko, Marie Ott, Anna Pajdakovic

Belobigungen:

Vivienne Eva Basista, Emine Blumenthal, Anabel Tamara Fegert, Luca Anna Fietkau, Erika Kuchnjak, Jule Stäbler

Die Abiturientinnen und Abiturienten:

Marie Ann Amah-Tchoutchoui, Vivienne Eva Basista, Emine Blumenthal, Emily Klara Braun, Diana Britner, Anabel Tamara Fegert, Sophie Marie Gauß, Tommy Gette, Hashir Gondal, Marco Hauser, Lucas Patrick Jäger, Julia Kampmann, Afrora Kolgeci, Evelyn Latraider, Mara Elin Maurer, Lea Joel Mijatovic, Geena-Lee Nagy, Antonia Novakovic, Marlene Luise Marie Piechotta, Greta Popko, Nadia Rodrigues Goncalves, Sammy Rothfuß, Samantha Santos, Lea Marie Schönmetzler, Simon Julius Suhm, Aline Till,Finn Ove Wittko,Mara Bukowski, Leonie Bürgisser, Leila Custodio Costa, Luca Anna Fietkau, Emily Hajsan, Andrei Ionut Iagaru, Carolina Kalmbach, Erika Kuchnjak, Lena Lutz, Nils Mayer, Marie Ott, Anna Pajdakovic, Jana Paulus, Jeannette Sackmann, Alexia-Stefania-Ioana Sbircea, Wolfgang Seeger, Jule Stäbler, Georg Starostin, Armin Triponescu, Dominik Liam Wahl, Lisa Witke.