Zeugensuche nach Raub: 21-Jähriger in Rottweiler Innenstadt angegriffen und ausgeraubt

In der Rottweiler Innenstadt rauben drei Männer einen 21-Jährigen aus und verfolgen ihn bis zum Rathaus. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Ein 21-Jähriger ist am Dienstag in Rottweil von drei Männern angegriffen und ausgeraubt worden. Der Vorfall ereignete sich zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr in der Hauptstraße, wie die Polizei mitteilte.

Laut Polizei hatte sich der 21-Jährige zunächst mit einem weitläufigen Bekannten sowie zwei ihm unbekannten Männern in einem Geschäft in der Straße „Am Stadtgraben" getroffen. Anschließend begaben sich alle vier zu einem Mobilfunkanbieter in der Hauptstraße, wo der Geschädigte offenbar Geldschulden begleichen sollte. Als der 21-Jährige das geforderte Geld nicht aufbringen konnte, griffen die drei Männer ihn vor dem Geschäft an und raubten seine Wertsachen. Der junge Mann flüchtete daraufhin in Richtung Rathaus – die Täter folgten ihm und schlugen weiter auf ihn ein. Erst als ein Zeuge auf den Vorfall aufmerksam wurde, ließen die Angreifer von ihm ab und flüchteten in Richtung „Schwarzes Tor". Der 21-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Die Kriminalpolizei Rottweil hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. Einen der Täter beschreibt die Polizei als etwa 1,80 Meter groß, schlank, rund 22 Jahre alt, mit blonden, etwas längeren Locken. Er trug ein schwarzes T-Shirt und eine kurze Hose. Die beiden anderen Männer sollen muskulös, zwischen 25 und 29 Jahre alt und auffällig tätowiert gewesen sein. Beide trugen Halsketten und Tunnelohrringe, einer von ihnen war schwarz gekleidet.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0741 / 47 70 entgegen.