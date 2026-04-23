Zeugensuche: Karambolage nach Sturz von Brücke
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Die Baselbieter Polizei ermittelt (Symbolfoto). Foto: Polizei BL

Auf der A2 bei Muttenz hat sich ein tragischer Unfall ereignet.

Wie die Polizei Basel-Landschaft mitteilt, befand sich am frühen Donnerstagmorgen, kurz nach 2.30 Uhr, auf der Autobahn 2 in Fahrtrichtung Bern/Luzern im Bereich der Passerelle Hagnau eine weibliche Person auf der Fahrbahn. Dies mutmaßlich nach einem Sturz von der Brücke. In der Folge kam es zu Kollisionen mit mehreren Fahrzeugen. Die genauen Umstände, insbesondere das Sturzgeschehen, sind Gegenstand laufender Ermittlungen durch die Polizei und die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft. Nach derzeitigen Erkenntnissen gebe es keine Hinweise auf Dritteinwirkung, schreibt die Polizei.

 

Starke Behinderungen im Pendlerverkehr

Für die Sachverhaltsaufnahme und die Bergungsarbeiten musste die A2 in Fahrtrichtung Bern/Luzern zwischen der Verzweigung Hagnau und dem Hardwald für mehrere Stunden vollständig gesperrt werden. Es kam zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen im Morgenverkehr. Die Sperrung konnte gegen 8.30 Uhr aufgehoben werden.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei Basel-Landschaft sucht Zeugen. Personen, die im Bereich der Passerelle Hagnau oder der Autobahn A2 Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale in Liestal, Tel. 004161/553 35 35, zu melden.

 