Zeugensuche: Karambolage nach Sturz von Brücke

1 Die Baselbieter Polizei ermittelt (Symbolfoto). Foto: Polizei BL Auf der A2 bei Muttenz hat sich ein tragischer Unfall ereignet.







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Wie die Polizei Basel-Landschaft mitteilt, befand sich am frühen Donnerstagmorgen, kurz nach 2.30 Uhr, auf der Autobahn 2 in Fahrtrichtung Bern/Luzern im Bereich der Passerelle Hagnau eine weibliche Person auf der Fahrbahn. Dies mutmaßlich nach einem Sturz von der Brücke. In der Folge kam es zu Kollisionen mit mehreren Fahrzeugen. Die genauen Umstände, insbesondere das Sturzgeschehen, sind Gegenstand laufender Ermittlungen durch die Polizei und die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft. Nach derzeitigen Erkenntnissen gebe es keine Hinweise auf Dritteinwirkung, schreibt die Polizei.