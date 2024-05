Zeugensuche in Zimmern

1 Ein Auto wurde aufgebrochen (Symbolfoto). Foto: stock.adobe.com/Animaflora PicsStock

Einen kurzen Zeitraum hat ein unbekannter Täter genutzt, um auf dem Kaufland-Parkplatz ein Auto aufzubrechen.









Ein Unbekannter hat am Samstag in der Zeit von 19 bis 19.30 Uhr einen auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes Kaufland in der Raiffeisenstraße abgestellten roten Seat Ibiza aufgebrochen.