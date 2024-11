1 Eine Jugendliche soll in Calmbach angegriffen und unsittlich berührt worden sein (Symbolfoto). Foto: yahyaikiz/Fotolia.com

Eine Jugendliche soll am Dienstag im Bad Wildbader Stadtteil Calmbach unsittlich berührt worden sein. So heißt es in einem Aufruf, der derzeit in sozialen Netzwerken geteilt wird. Was sagt die Polizei dazu?









„Zeugen gesucht“ heißt es in einem Beitrag, der derzeit im sozialen Netzwerk Facebook geteilt wird. Demnach sei eine Jugendliche am Dienstagmorgen zwischen 6.15 und 6.40 Uhr auf dem Weg zum Bahnhof in Calmbach von zwei Männern angegriffen worden.