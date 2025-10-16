Zeugenaufruf in Weil am Rhein: Zwei Einbrüche am helllichten Tag

Unbekannte Täter sind am Dienstag, im Zeitraum zwischen 12 und

18 Uhr in zwei Wohnungen eingebrochen, vermeldet die Polizei in einem Bericht.

Jetzt werden Zeugen gesucht.

Über die Wohnungstüren gelangten der oder die Täter in zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus in der Stettiner Straße. Aus diesen wurden Bargeld und Schmuck entwendet.

Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise, unter Tel. 07621/176 0 rund um die Uhr erreichbar.

Kostenlose Beratungsangebote zum Einbruchsschutz können bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter 07621/1500 640 oder per E-Mail an freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de vereinbart werden.