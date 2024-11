Einbruch in Villinger Bürokomplex

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zum Einbruch. (Symbolfoto)

In Villingen ist es im Zeitraum von Samstag, 18 Uhr, auf Montag, 6 Uhr, zu einem Einbruch in einem Bürokomplex gekommen.









Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang in das sich noch im Umbau befindliche Gebäude in der Goldenbühlstraße und brachen in eine dort ansässige Firma ein.