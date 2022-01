Einem 48-Jährigen hat die Polizei am Sonntagnachmittag in Höfen an der Enz den Führerschein abgenommen, weil er mit mehr als zwei Promille mit dem Auto unterwegs gewesen ist. Er hat nicht nur jemandem die Vorfahrt genommen, er ist auch fast mit einem Stein kollidiert und grundlos auf die Gegenfahrbahn ausgeschwert.