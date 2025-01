Mann lockt Frau in Tiefgarage

Passanten in Freiburg eilen zur Hilfe

1 In Freiburg soll es zu einem sexuellen Übergriff auf eine Frau gekommen sein. (Symbolfoto) Foto: dpa/Fabian Sommer

Zu einem sexuellen Übergriff auf eine Frau soll es am Dienstag, 14. Januar, gegen 0.45 Uhr in der Konzerthausgarage in Freiburg gekommen sein.









Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll die 44-Jährige, die sich am Zentralen Omnibusbahnhof aufgehalten hat, von einem bislang Unbekannten unter einem Vorwand in die Tiefgarage gelockt worden sein. Im Treppenhaus habe der Mann die Frau in sexueller Absicht angegriffen.