Zeugen schildern grausige Szenen: So kam es am Donnerstagnachmittag zum tödlichen Unfall auf der B415 in Lahr

Schlimme Szenen haben sich am Donnerstag auf der B415 abgespielt. Die Polizei nennt neue Details zu Hergang, Opfer und dem mutmaßlichen Unfallverursacher.
Es ist ein Bild des Grauens: Ein roter Opel steht demoliert am Ampelmast beim Fußgängerübergang am Bürgerpark über die B 415. Mindestens ein Dutzend Fahrzeuge von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr sind vor Ort, der Rettungshubschrauber Christoph Ortenau wartet abflugbereit. Dutzende Passanten halten an, fragen besorgt nach, was passiert ist. Währenddessen sperren Einsatzkräfte die Straße und den Fußgängerüberweg weitläufig ab und bauen Sichtschutzwände auf. Dahinter liegen die Opfer eines schweren Unfalls: Zwei Menschen, eine 38 Jahre alte Frau und ein 37 Jahre alter Mann, starben. Zwei weitere wurden leicht verletzt.