1 Die Polizei sucht nach Zeugen zu dem Vorfall. (Symbolfoto) Foto: Rehder

Auf der L 175 zwischen St. Georgen und Hiesemicheleshöhe ist es am Dienstagmorgen zu einer Unfallflucht gekommen.









Zwischen St. Georgen und Hiesemicheleshöhe ereignete sich am Dienstagmorgen gegen 6.45 Uhr eine Unfallflucht. Laut Polizei fuhr ein 59-Jähriger in einem Kleintransporter in Richtung St. Georgen, als ihm ein weiterer Kleintransporter auf seiner Fahrspur entgegen kam.