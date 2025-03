Am Donnerstag hat ein bislang Unbekannter an der Achdorfer Straße ein Auto gestohlen und ist damit durch Blumberg gefahren.

Gegen 14 Uhr stand laut Polizei ein weißer Citroen vor dem Gebäude der Sonnhaldenklinik, als ein unbekannter Mann in einem unbeobachteten Moment in das Auto einstieg und wegfuhr. An dem Wagen war zu diesem Zeitpunkt noch die Laderampe am Heck heruntergelassen.

Mehreren Bewohnern Blumbergs fiel in der Folge das Auto auf, wie es mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Stadt fuhr, teilt die Polizei mit. Der Citroen konnte mittlerweile durch die Polizei sichergestellt werden.

Der Polizeiposten Blumberg sucht nun nach Zeugen, die den Täter gesehen haben. Hinweise können unter der Nummer 07702/41066 gemeldet werden.