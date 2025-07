Zeugen in Weil am Rhein gesucht

1 Die Polizei sucht Zeugen für den Einbruch. Foto: Beatrice Ehrlich Ein Frau kam nach Hause und hörte Stimmen in ihrer Wohnung.







Zwei Wohnungseinbrecher überraschte am Freitag, gegen 22.45 Uhr, eine Frau als sie nach Hause in ihre Wohnung in der Bognor-Regis-Straße kam.