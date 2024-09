Bei einer Verkehrskontrolle in Schwenningen ist der Polizei ein mutmaßlicher Kupferdieb ins Netz gegangen. Jetzt sucht die Polizei nach den Eigentümern der sichergestellten Gegenstände.

Während einer Verkehrskontrolle am vergangenen Donnerstag gegen 1 Uhr auf der Dürrheimer Straße konnten eingesetzte Beamte in einem Audi eines kontrollierten 26-Jährigen mehrere Kilogramm Kupfer - zumeist in Form von Regenrinnen - auffinden. Zur Herkunft der Gegenstände konnte der Kontrollierte keine plausiblen Angaben machen.

Personen, die zu der Herkunft der Gegenstände Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen unter der Telefonnummer 07720/85000 in Verbindung zu setzen.