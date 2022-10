Zeugen in VS gesucht

1 Auf zwei Arten versuchten die Einbrecher einzudringen - beide Male ohne Erfolg. (Symbolfoto) Foto: AA+W – stock.adobe.com

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Montag versucht, in eine Gaststätte in Schwenningen einzubrechen. Dies meldet die Polizei.















Villingen-Schwenningen - Wie es im Polizeibericht heißt, versuchten die Unbekannten zuerst, über die Eingangstür in die Gaststätte in der Salinenstraße einzudringen. Als sich diese nicht öffnen ließ, wollten sie über ein rückwärtiges Fenster in das Gebäude einbrechen. Auch dieser Versuch scheiterte. Am Gebäude entstand dabei nur geringer Sachschaden.

Zeugen, denen in der Nacht verdächtige Personen im Bereich der Salinenstraße aufgefallen sind oder die sonst Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07720/8500-0, zu melden.