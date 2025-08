Erneute Sachbeschädigung an der Pauluskirche

Zeugen in Schwenningen gesucht

1 Die Polizei sucht nach Zeugen zu dem Vorfall. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marijan Murat Unbekannte haben am Samstag eine Scheibe der Pauluskirche in Schwenningen beschädigt.







Am Samstagnachmittag ist es zwischen 16 Uhr und 19.30 Uhr an der Pauluskirche in Schwenningen erneut zu einer Sachbeschädigung gekommen.