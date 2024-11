Zeugen in Oberndorf gesucht

1 Die Polizei sucht Zeugen. Foto: Pixabay

Unbekannte haben in Oberndorf bei einem Auto eine Seitenscheibe eingeschlafen. Nun ermittelt die Polizei.









In der Nacht von Freitag, 8., auf Samstag, 9. November, beschädigten Unbekannte einen geparkten VW Golf, der in der Kirchtorstraße in Oberndorf geparkt war.