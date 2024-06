1 Ein Radfahrer wurde bei einem Unfall mit Fahrerflucht leicht verletzt. (Symbolbild) Foto: © Kzenon – stock.adobe.com

Nachdem er einen Unfall mit einem Radfahrer verursachte, gab ein Opelfahrer dem 17-Jährigen die Schuld und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.









Am Freitagnachmittag gegen 13 Uhr befuhr laut Angaben der Polizei ein 17-jähriger E-Bikefahrer die Mönchweilerstraße in Königsfeld in Fahrtrichtung Hardt. Der Radfahrer wollte dann an der Kreuzung Friedrichstraße/Mönchweilerstraße nach links in die Friedrichstraße abbiegen.