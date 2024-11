1 Die Polizei ermittelt. (Symbolfoto) Foto: Heidepriem

Ein Fahrradfahrer ist bei einem Unfall nahe Grosselfingen verletzt worden. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.









Am Montagnachmittag war ein 67-Jähriger gegen 16 Uhr mit seinem Pedelec auf einem landwirtschaftlichen Weg im Gewann Härle in Richtung L 391 unterwegs. Auf Höhe eines Wanderparkplatzes wurde der Radler von einem bislang unbekannten Autofahrer überholt. Seinen Angaben nach war der Autofahrer hierbei so knapp an ihm vorbeigefahren, dass der Radler erschrak und nach rechts vom Weg abkam.