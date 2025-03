Zeugen in Furtwangen gesucht

Ein ehemaliger Mitarbeiter hat einen Firmenwagen aus einer Fabrikhalle in Furtwangen entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise.









Am Sonntagmittag wurde gegen 12 Uhr aus einer Fabrikhalle in der Jahnstraße in Furtwangen ein weißer VW Caddy mit der Aufschrift „Sauter“ gestohlen.