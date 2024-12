Zeugen in Eutingen gesucht

1 Einbrecher waren in Eutingen unterwegs. (Symbolfoto). Foto: dpa

Noch unbekannte Täter sind in der Nacht auf Donnerstag in ein Unternehmen in Eutingen im Gäu eingebrochen.









Nach bisherigem Stand der Ermittlungen verschafften sich die Täter in der Zeit zwischen 02.30 Uhr und 3 Uhr über ein Fenster gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten des Betriebs in der Daimlerstraße.