Zeugen in Calw gesucht: Unbekannter wirft Stein auf Auto

Zeugen in Calw gesucht

Am Mittwochabend hat ein Unbekannter in Calw einen Stein auf ein Auto geschmissen. Das Panoramadach des Wagens wurde beschädigt. Es werden Zeugen gesucht.









Eine 56-jährige Audifahrerin fuhr am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr gemeinsam mit ihrem 58-jährigen Beifahrer auf der Hengstetter Steige in Richtung Eduard-Conz-Straße in Calw. Laut Polizeiangaben warf auf Höhe des Kreisklinikums Calw-Nagold ein Unbekannter einen Stein auf den Audi. Der Stein traf das Panoramadach, die Glasscheibe zerbrach. Daraufhin machte die Fahrerin eine Vollbremsung.