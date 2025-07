Zeugen in Balingen gesucht

1 Die Polizei sucht nach einem Mann, der sich in Balingen-Endingen an seinem Auto zu schaffen gemacht hat. (Symbolfoto) Foto: pattilabelle – stock.adobe.com Ein Unbekannter hat am Wochenende in Balingen-Endingen ein Auto durchwühlt und wurde dabei erwischt. Der Täter konnte flüchten - er trug auffällige Nike-Schuhe.







Ein Autobesitzer in Endingen hat einen Kriminellen in der Nacht auf Sonntag dabei beobachtet, wie dieser sich an seinem Fahrzeug zu schaffen machte. Der Täter konnte fliehen.