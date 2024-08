1 Die Täter drangen in die Fahrzeughalle ein. (Symbolfoto) Foto: Rainer Fuhrmann/ Shutterstock

In ein Straßenbahndepot in Bad Herrenalb ist in der Nacht auf Donnerstag eingebrochen worden. Die Scheibe einer Straßenbahn wurde eingeschlagen. Außerdem wurde ein Fahrkartenautomat aufgebrochen und Bargeld gestohlen.









Laut Polizeibericht schlugen die Täter zwischen 0 und 6 Uhr in der Nacht auf Donnerstag in der Fahrzeughalle am Bahnhofsplatz in Bad Herrenalb zu.