1 Die Kriminalpolizei Emmendingen bittet Zeugen, die Auskunft zum Verbleib der beiden vermissten Mädchen geben können, sich zu melden. Foto: Gentsch

Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe: Bereits seit dem 20. Juli werden zwei Mädchen – das eine 13 und das andere 16 Jahre alt – aus Rheinhausen vermisst.









Die beiden Schwestern wurden zuletzt an ihrer Wohnanschrift in Rheinhausen gesehen, heißt es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Freiburg.